Чемпион мира по легкой атлетике погиб в жутком ДТП

Найроби, 8 августа. Чемпион мира по легкой атлетике кениец Николас Бетт погиб в результате автокатастрофы, произошедшей в кенийском регионе Нанди. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным издания, кенийский легкоатлет возвращался домой в город Найроби, прилетев в Кению с национального чемпионата Африки.

Отмечается, что на одном из участков трассы он не справился с управлением, в результате его внедорожник протаранил ограждение. Машина вылетела с трассы и опрокинулась в канаву.

Кенийский бегун скончался на месте от полученных травм, пишет «Утро.ру».

Напомним, 28-летний Бетт — победитель первенства мира 2015 года в беге на 400 метров с барьерами, а также двукратный призер африканского первенства и четырехкратный призер чемпионата Кении.