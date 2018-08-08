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Чемпион мира по легкой атлетике погиб в жутком ДТП
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    Чемпион мира по легкой атлетике погиб в жутком ДТП

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    Чемпион мира по легкой атлетике погиб в жутком ДТП

    Найроби, 8 августа. Чемпион мира по легкой атлетике кениец Николас Бетт погиб в результате автокатастрофы, произошедшей в кенийском регионе Нанди. Об этом сообщает Daily Mirror.

    По данным издания, кенийский легкоатлет возвращался домой в город Найроби, прилетев в Кению с национального чемпионата Африки.

    Отмечается, что на одном из участков трассы он не справился с управлением, в результате его внедорожник протаранил ограждение. Машина вылетела с трассы и опрокинулась в канаву.

    Кенийский бегун скончался на месте от полученных травм, пишет «Утро.ру».

    Напомним, 28-летний Бетт — победитель первенства мира 2015 года в беге на 400 метров с барьерами, а также двукратный призер африканского первенства и четырехкратный призер чемпионата Кении. 

    Автор: Дана Балан
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