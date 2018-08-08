Ростех создаст уникальную камеру с нанотехнологиями

Москва, 8 августа. Госкорпорация Ростех работает над созданием уникальной по своему функционалу камере с использованием нанотехнологий.

Инженеры полагают, что смогут добиться того, чтобы камера работала сразу в нескольких спектральных диапазонах: от ультрафиолетового до инфракрасного. При этом сама камера будет в 3-4 раза меньше аналогов. По словам представителей компании, на сегодняшний день подобных технологий в мире нет.

«В первую очередь, это новое слово в оснащении беспилотников, которые получат на борт одну легкую и эффективную камеру вместо нескольких. С ее помощью можно успешно вести поисковые операции в условиях плохой видимости: при пожаре или в тумане», — пояснили в Ростехе.

Кроме того, подобные камеры будут востребованы в системе мониторинга энергетических объектов. Инфракрасный и ультрафиолетовые спектры позволят им обнаружить нарушение проводимости.