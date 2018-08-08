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Ростех создаст уникальную камеру с нанотехнологиями
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    Ростех создаст уникальную камеру с нанотехнологиями

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    Ростех создаст уникальную камеру с нанотехнологиями

    Москва, 8 августа. Госкорпорация Ростех работает над созданием уникальной по своему функционалу камере с использованием нанотехнологий.

    Инженеры полагают, что смогут добиться того, чтобы камера работала сразу в нескольких спектральных диапазонах: от ультрафиолетового до инфракрасного. При этом сама камера будет в 3-4 раза меньше аналогов. По словам представителей компании, на сегодняшний день подобных технологий в мире нет.

    «В первую очередь, это новое слово в оснащении беспилотников, которые получат на борт одну легкую и эффективную камеру вместо нескольких. С ее помощью можно успешно вести поисковые операции в условиях плохой видимости: при пожаре или в тумане», — пояснили в Ростехе.

    Кроме того, подобные камеры будут востребованы в системе мониторинга  энергетических объектов. Инфракрасный и ультрафиолетовые спектры позволят им обнаружить нарушение проводимости.

    Автор: Антон Соколов
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