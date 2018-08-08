Власти Крыма оптимизируют расходы бюджета республики

Симферополь, 8 августа. Власти Республики Крым оптимизируют расходы бюджета региона, работа ведется индивидуально с каждым министерством правительства полуострова. Об этом сообщила министр финансов республики Ирина Кивико.

Правительство Крыма обозначило несколько направлений в части экономии бюджетных средств республики, сообщила министр. Расходы бюджета выстраиваются по приоритетности.

Кивико отметила, что власти республики готовят постановление правительства об оптимизации расходов, которое намереваются закончить к 1 октября. Помимо этого, планируется создать при министерстве финансов казенное учреждение, в обязанности которого войдет ведение централизованной бюджетной отчетности.

«Централизация бюджетного учета дает более максимальную прозрачность, а также позволяет увидеть, сколько средств выделяется на различные мероприятия в министерствах, и сопоставить», — подчеркнула министр.

Ранее Кивико сообщила, что Крым почти в три раза нарастил темпы освоения средств в рамках федеральной целевой программы развития республики за семь месяцев текущего года.