Отдыхающие в Мариуполе вынуждены собирать дохлую рыбу перед купанием
Мариуполь, 8 августа. Отдыхающие на пляже в Мариуполе вынуждены перед купанием собирать дохлую рыбу.
Жители Мариуполя возмущены загрязнением воды. Они отмечают, что в Одессе она голубого цвета, а у них — коричневая, мутная. Еще одним свидетельством плачевной ситуации стал массовый мор морских бычков. Отдыхающие на пляже вынуждены собирать дохлую рыбу в пакеты и ведра перед купанием.
«Мариуполь. Центральный пляж. Чтобы искупаться, отдыхающим сначала нужно руками собрать полудохлую рыбу в пакеты, — передает «Политнавигатор». — И это при том, что причина мора рыбы до сих пор не установлена».