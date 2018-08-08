Отдыхающие в Мариуполе вынуждены собирать дохлую рыбу перед купанием

Мариуполь, 8 августа. Отдыхающие на пляже в Мариуполе вынуждены перед купанием собирать дохлую рыбу.

Жители Мариуполя возмущены загрязнением воды. Они отмечают, что в Одессе она голубого цвета, а у них — коричневая, мутная. Еще одним свидетельством плачевной ситуации стал массовый мор морских бычков. Отдыхающие на пляже вынуждены собирать дохлую рыбу в пакеты и ведра перед купанием.