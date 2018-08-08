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Отдыхающие в Мариуполе вынуждены собирать дохлую рыбу перед купанием
Общество
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    Отдыхающие в Мариуполе вынуждены собирать дохлую рыбу перед купанием

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    Отдыхающие в Мариуполе вынуждены собирать дохлую рыбу перед купанием

    Мариуполь, 8 августа. Отдыхающие на пляже в Мариуполе вынуждены перед купанием собирать дохлую рыбу.

    Жители Мариуполя возмущены загрязнением воды. Они отмечают, что в Одессе она голубого цвета, а у них — коричневая, мутная. Еще одним свидетельством плачевной ситуации стал массовый мор морских бычков. Отдыхающие на пляже вынуждены собирать дохлую рыбу в пакеты и ведра перед купанием.

    «Мариуполь. Центральный пляж. Чтобы искупаться, отдыхающим сначала нужно руками собрать полудохлую рыбу в пакеты, — передает «Политнавигатор». — И это при том, что причина мора рыбы до сих пор не установлена».

    Автор: Катерина Иванова
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