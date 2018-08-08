Ученые выяснили, когда цветы научились издавать запах

Москва, 8 августа. Цветы научились издавать запах более 99 миллионов лет назад. Об этом сообщает научный журнал Historical Biology со ссылкой на результаты исследований американских палеонтологов.

К такому выводу ученные пришли в ходе изучения строения цветов, которые сохранились в куске бирманского янтаря возрастом более 99 миллионов лет. Тогда растения не обладали яркими лепестками, однако уже имели секреторные ткани, которые вырабатывают пахучие вещества. Лепестки появились у растений около 20-30 миллионов лет назад.

Один из участников исследования Джордж Пойнар считает, что запах древних цветов могли ощущать динозавры.

«Я готов поспорить, что некоторые динозавры могли чувствовать аромат этих древних цветов. На самом деле, пахучие вещества из цветов могли привлекать даже гигантских рептилий», — отмечает Пойнар.

Он также добавил, что первые цветковые растения могли появиться более 160 миллионов лет назад.