Киев выполнит все требования МВФ: политолог объяснил, почему на Украине вырастут цены на газ

В Верховной раде рассказали о неспособности Киева обслуживать долг перед МВФ. Выплаты по кредитам Украина сможет осуществлять только в том случае, если получит от учреждения ООН новый транш денег.

«Можно ли заплатить МВФ деньги без получения новых траншей? На сегодня это невозможно», — сказал депутат Вадим Денисенко.

Если Украина не сможет получить транш от МВФ, она не сможет рассчитывать на финансовую помощь со стороны Всемирного банка и Евросоюза. Стоит отметить, что МВФ согласен выделять денежные средства Киеву только в том случае, если последний выполнит ряд условий. В частности, от властей Украины требуют повысить цены на газ для рядовых потребителей.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил: Минфин Украины уже неоднократно сообщал, что в 2019–2020 годах Киеву придется выплачивать колоссальные суммы, но у него нет денег не только на поддержание своей экономики, но и на обслуживание внешнего долга.

«Несмотря на оптимистичные прогнозы по росту ВВП и различные достижения по экспорту в рамках евроинтеграции, хотя все квоты уже заполнены, Украина находится на пороге сложнейшей финансовой ситуации — это реальность. И денег взять неоткуда, только если занять еще. Учитывая вчерашний разговор Госсекретаря США Майка Помпео с президентом [США] Дональдом Трампом, учитывая тот факт, что МВФ держит ситуацию с траншами на паузе, даже выделенный Евросоюзом миллиард ситуацию не решит», — говорит политолог.

Даже если американцы вспомнят о гарантиях [бывшего вице-президента США] Джо Байдена, который, будучи куратором Украины, обещал выделить данной стране миллиард, это тоже не исправит ситуацию.

«Совершенно очевидно, что Киев будет вынужден идти на все условия МВФ, включая такие непопулярные реформы, как увеличение стоимости газа. В предвыборный год они являются особенно непопулярными», — рассуждает Александр Асафов.

Также он напомнил, что в скором времени истекает срок моратория на продажу сельхозземель. Он предположил, что МВФ потребует от Украины продать земли, поскольку земля — это единственное, что осталось у Киева.

«Украинские чиновники думают о том, чтобы получить отсрочку от дефолта и экономического коллапса. Но новый транш тоже серьезно ситуацию не поправит. Я думаю, что Киев пойдет на условия МВФ, они не будут изменены, их подтвердил в разговоре с [президентом Украины] Петром Порошенко Помпео. Если власти Украины не хотят обвинить страну банкротом, им придется принять условия МВФ», — резюмировал Александр Асафов.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. С 2015 по 2017 год Киеву четырьмя траншами было выделено более восьми миллиардов долларов. Киев наделся получить пятый транш еще в конце прошлого года, но в МВФ отказались выделять деньги, сославшись на то, что украинские власти не выполняют рекомендации и требования экспертов спецучреждения.