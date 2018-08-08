Меню
Политика
Турецкий посол рассказал о дружбе Москвы и Анкары
Украина
Медведчук объяснил, почему Киев грозится прекратить ж/д сообщение с Россией
Следующая новость
Загрузка...

    Турецкий посол рассказал о дружбе Москвы и Анкары

    321

    Турецкий посол рассказал о дружбе Москвы и Анкары

    Москва, 8 августа. Партнерство России и Турции не является альтернативой отношениям с другими государствами. Такое мнение высказал посол Турции в Москве Хюссейн Дириоз во время общения с журналистами.

    «Российско-турецкие отношения не являются альтернативой отношениям с другими странами​​​. Мы заинтересованы в развитии дружественных связей со всеми странами», — сказал Дириоз.

    Контакты лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана носят интенсивный характер. Турецкий посол подчеркнул, что две страны пришли к тесному сотрудничеству во многих сферах.

    Он подсчитал, что за 2017 год Путин и Эрдоган встретились 8 раз. А за тот период, что Дириоз находится в Москве на посту главы турецкой дипмиссии, лидеры провели 15 встреч.

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.