Турецкий посол рассказал о дружбе Москвы и Анкары

Москва, 8 августа. Партнерство России и Турции не является альтернативой отношениям с другими государствами. Такое мнение высказал посол Турции в Москве Хюссейн Дириоз во время общения с журналистами.

«Российско-турецкие отношения не являются альтернативой отношениям с другими странами​​​. Мы заинтересованы в развитии дружественных связей со всеми странами», — сказал Дириоз.

Контакты лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана носят интенсивный характер. Турецкий посол подчеркнул, что две страны пришли к тесному сотрудничеству во многих сферах.

Он подсчитал, что за 2017 год Путин и Эрдоган встретились 8 раз. А за тот период, что Дириоз находится в Москве на посту главы турецкой дипмиссии, лидеры провели 15 встреч.