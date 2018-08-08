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В ЛНР сбили второй беспилотник ВСУ за три дня
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    В ЛНР сбили второй беспилотник ВСУ за три дня

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    Донбасс: Народная милиция ЛНР сбила второй беспилотник ВСУ за три дня

    Луганск, 8 августа. Милиция Луганской народной республики сбила второй беспилотник украинских военных за три дня. Оба дрона совершали разведывательные полеты над территорией ЛНР.

    «Украинские силовики продолжают вести разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения», — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Морочко на пресс-конференции журналистам.

    Он отметил, что украинские военные в очередной раз нарушили минские договоренности, запуская дроны к территории ЛНР.

    Напомним, что 6 августа над территорией Луганской народной республики Народная милиция сбила  дрон 72 бригады  ВСУ, а в конце июля украинские военные сбили беспилотник ОБСЕ.

    Автор: Денис Коробейников
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