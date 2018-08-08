В ЛНР сбили второй беспилотник ВСУ за три дня

Луганск, 8 августа. Милиция Луганской народной республики сбила второй беспилотник украинских военных за три дня. Оба дрона совершали разведывательные полеты над территорией ЛНР.

«Украинские силовики продолжают вести разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения», — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Морочко на пресс-конференции журналистам.

Он отметил, что украинские военные в очередной раз нарушили минские договоренности, запуская дроны к территории ЛНР.

Напомним, что 6 августа над территорией Луганской народной республики Народная милиция сбила дрон 72 бригады ВСУ, а в конце июля украинские военные сбили беспилотник ОБСЕ.