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Эксперт объяснил, что дают понять Порошенко американцы
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    Эксперт объяснил, что дают понять Порошенко американцы

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    Эксперт объяснил, что дают понять Порошенко американцы

    Москва, 8 августа. Госсекретарь США Майк Помпео призвал украинского президента Петра Порошенко к выполнению Украиной требований Международного валютного фонда, таким образом Вашингтон напоминает об украинских «долгах» перед международными институтами, заявил политолог Александр Асафов.

    Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в разговоре с украинским лидером Петром Порошенко призвал Киев выполнять требования Международного валютного фонда. Как пишет RT, несмотря на скепсис по отношению к результатам саммита России и США в Хельсинки, где встретились президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, курс Вашингтона корректируется.

    Эксперт объяснил, что дают понять Порошенко американцы

    Эксперт напомнил, что Москва и Вашингтон считают минские соглашения единственным путем урегулирования конфликта в Донбассе, об этом ранее говорил Путин. Политолог уточнил, что это возможно, «если США усилят давление на Киев по их имплементации». Он также указал на «иную тональность», которая появилась в отношениях Киева и Вашингтона.

    «Американцы напоминают об украинских «долгах» перед международными институтами, такими как МВФ», — считает эксперт.

    Политолог добавил, что для предоставления траншей МВФ, Украина должна выполнить ряд условий по внутренним преобразованиям в государстве. Реформы касаются повышения цен на газ, борьбы с коррупцией и других вопросов. 

    Эксперт объяснил, что дают понять Порошенко американцы

    «Порошенко дают понять, что его участие в выборах и надежда на победу возможны при безоговорочном выполнении этих пунктов», — подчеркнул Асафов.

    По его словам, сегодня в отношениях Украины и США можно наблюдать «напряженную дискуссию», в ходе которой американцы регулируют курс Порошенко в выгодную для них сторону.

     

    Автор: Алия Садыкова
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