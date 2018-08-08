Эксперт объяснил, что дают понять Порошенко американцы

Москва, 8 августа. Госсекретарь США Майк Помпео призвал украинского президента Петра Порошенко к выполнению Украиной требований Международного валютного фонда, таким образом Вашингтон напоминает об украинских «долгах» перед международными институтами, заявил политолог Александр Асафов.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в разговоре с украинским лидером Петром Порошенко призвал Киев выполнять требования Международного валютного фонда. Как пишет RT, несмотря на скепсис по отношению к результатам саммита России и США в Хельсинки, где встретились президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, курс Вашингтона корректируется.

Эксперт напомнил, что Москва и Вашингтон считают минские соглашения единственным путем урегулирования конфликта в Донбассе, об этом ранее говорил Путин. Политолог уточнил, что это возможно, «если США усилят давление на Киев по их имплементации». Он также указал на «иную тональность», которая появилась в отношениях Киева и Вашингтона.

«Американцы напоминают об украинских «долгах» перед международными институтами, такими как МВФ», — считает эксперт.

Политолог добавил, что для предоставления траншей МВФ, Украина должна выполнить ряд условий по внутренним преобразованиям в государстве. Реформы касаются повышения цен на газ, борьбы с коррупцией и других вопросов.

«Порошенко дают понять, что его участие в выборах и надежда на победу возможны при безоговорочном выполнении этих пунктов», — подчеркнул Асафов.

По его словам, сегодня в отношениях Украины и США можно наблюдать «напряженную дискуссию», в ходе которой американцы регулируют курс Порошенко в выгодную для них сторону.