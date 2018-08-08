В Испании задержан 86-летний глава клана наркоторговцев

Мадрид, 8 августа. В Испании сотрудники национальной полиции задержали 86-летнего главу клана наркоторговцев «Чарлинес» Мануэля Чарлина, сообщает местное издание Faro de Vigo.

Серия арестов прошла в муниципалитете Вильянуэва-де-Ароса, вместе с Чарлином был задержан его сын и другие подозреваемые в торговле наркотическими веществами. Среди них еще два известных наркоторговца — Хасинто Сантос и «Чарли».

86-летний Мануэль Чарлин является одним из самых известных в Испании преступников. Изначально в 1970-е он вместе с братом занимался контрабандой продуктов питания, металлолома, табака и других товаров из Португалии. Затем клан перешел на торговлю наркотиками. В общей сложности Чарлин провел в тюремном заключении более 20 лет.