«Перекроем Днепр»: в России ответили украинскому генералу, заявившему о «катастрофе» в Крыму

Киев, 8 августа. Бывший заместитель главы Генштаба Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Москва готова отказаться от досмотра в Азовском море следующих в украинские порты судов, если Киев возобновит подачу воды в Крым. Пользователи в Сети заявили, что проблемы водоснабжения у полуострова нет, а заявление украинского политика — неадекватное.

Романенко в эфире телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что построенный мост через Керченский пролив не решил «проблему» водоснабжения Крыма. Он напомнил, что в середине мая было запущено автомобильное движение по мосту, а железнодорожная часть еще не готова.

По его словам, Москва видит, что ситуация, связанная с якобы отсутствием воды в северной части полуострова, ухудшается «до экологической катастрофы».

«Есть у них такие планы, что за счет давления по Азовскому морю вынудить Украину на таких условиях, что они фактически снимут экономическое давление по Азовскому морю за счет того, чтобы Украина дала днепровскую воду в Крым», — заявил Романенко.

Россияне в Сети высмеяли высказывание Романенко, посчитав, что он сам выдумал такие «планы» Москвы.

«Откуда этот «дженераль» знает наши планы? Или у него в воспаленном мозгу возникают галлюцинации, которые он выдает за реальность?» — поинтересовался пользователь.

«Хоть и «экс», но все же зам. начальника Генштаба Украины! А в голове вместо мозгов вероятнее всего мякина. Бедные жители этой недостраны!» — высказал комментатор.

«Генерал это сам придумал? Да обойдется Крым без вашей воды! А корабли как проверяли, так и будут проверять!» — добавил другой.

Кроме того, россияне сочли мысли бывшего заместителя главы Генштаба Украины неадекватными и посоветовали обратиться ему в психиатрическую больницу на лечение.

«Вызовите в конце концов Романенко скорую психиатрическую», — предложил комментатор.

Также комментаторы предложили перекрыть Днепр в российской части, чтобы вода не смогла пройти на или через Украину. Кроме того, один из пользователей заявил, что, по словам экологов, южное течение Днепра непригодно для использования.

«Предлагаю и требую… перекрыть Днепр (реку) в российской части, чтобы не «бежал» в/на, через Украину! И тупо сидеть и ждать вопли тех, кто сейчас радуется за Крым, что типа нет воды…(хотя это и не верно)», — заявил комментатор.

«Учеными экологами установлено, что Южное течение Днепра стало ядовитым потоком, в котором гибнет все живое, и такая вода полуострову не нужна», — написал комментатор.

Пользователи также напомнил, что вопрос водоснабжения Крыма находится в работе, и российский премьер-министр поручил сформировать рабочую группу.

«Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству природы сформировать рабочую группу по водообеспечению Крыма и других вододефицитных регионов, в которую войдут в том числе представители Минобороны, госкорпорации Росатом, Российской академии наук и заинтересованных субъектов Федерации», — написал комментатор.

«Медведев поручил решить вопрос водоснабжения Крыма», — заявил комментатор.

Напомним, после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за воссоединение с России, Киев прекратил подачу воды на полуостров. Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщил, что перекрытие воды не стало критичным для сельскохозяйственной отрасли.