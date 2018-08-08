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Доренко обозвал Дудя «дедом Пропердыкиным» за скучное интервью
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    Доренко обозвал Дудя «дедом Пропердыкиным» за скучное интервью

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    Сергей Доренко

    Москва, 8 августа. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко остался недоволен вопросами блогера Юрия Дудя во время интервью.

    Как пишет Infox.ru, Доренко назвал Дудя хорошим парнем. Однако интервью, которое было сделано для канала блогера, ему не понравилось.

    «Говорил со мной будто дед Пропердыкин из Колхоза имени XXII партсъезда, — заявил Доренко на своей странице в Twitter. — Непрерывно ворошил старую срань про 90 – я боялся вывихнуть челюсть от зевоты».

    Собеседник Дудя добавил, что говорил с ним только из вежливости. Как пишет «Дни.ру», Доренко намерен просить блогера не публиковать интервью. По его словам, там были затронуты неактуальные темы.

    Юрий Дудь

    «Березовский, Березовский!» Какой Березовский, 20 лет прошло! — делится впечатлением журналист. — Чувак вообще ничем не интересуется».

    Автор: Катерина Иванова
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