Савченко оценила свои честь и достоинство в одну гривну

Киев, 8 августа. Депутат Верховной рады Надежда Савченко подала в суд иск против генеральной прокуратуры Украины с требованием опровергнуть заявления правоохранительных органов о ее возможной причастности к подготовке терактов в Киеве, и возместить ей моральный ущерб в размере одной гривны (2,40 рубля).

Савченко подала иск в начале августа, в котором оценила свои честь, достоинство и деловую репутацию в символическую сумму в одну гривну. Депутат требует признать недостоверной и унижающей ее честь информацию, распространенную сотрудниками подразделения Генпрокуратуры Украины в ходе судебного заседания 23 марта в Шевченковском районном суде Киева, когда произошел ее арест, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на судебные материалы.

Савченко потребовала, чтобы Генпрокуратура опровергла данные, удалив их из интернет-ресурсов. По данным издания, иск перенаправили в Соломенский районный суд украинской столицы, так как в данном районе расположено здание главной военной прокуратуры.

Напомним, Савченко предъявили обвинения по семи статьям, в том числе в подготовке теракта в Раде и госпереворота на Украине. Депутат не признает свою вину и в ходе расследования объявила голодовку. Савченко могут приговорить к тюремному заключению сроком от пяти лет до пожизненного.

Ранее директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш усомнился в возможности открытого суда по делу депутата, так как власти Украины не хотят устраивать процесс таким образом.