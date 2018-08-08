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Украина
Савченко оценила свои честь и достоинство в одну гривну
Общество
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    Савченко оценила свои честь и достоинство в одну гривну

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    Савченко оценила свои честь и достоинство в одну гривну

    Киев, 8 августа. Депутат Верховной рады Надежда Савченко подала в суд иск против генеральной прокуратуры Украины с требованием опровергнуть заявления правоохранительных органов о ее возможной причастности к подготовке терактов в Киеве, и возместить ей моральный ущерб в размере одной гривны (2,40 рубля).

    Савченко подала иск в начале августа, в котором оценила свои честь, достоинство и деловую репутацию в символическую сумму в одну гривну. Депутат требует признать недостоверной и унижающей ее честь информацию, распространенную сотрудниками подразделения Генпрокуратуры Украины в ходе судебного заседания 23 марта в Шевченковском районном суде Киева, когда произошел ее арест, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на судебные материалы.

    Савченко оценила свои честь и достоинство в одну гривну

    Савченко потребовала, чтобы Генпрокуратура опровергла данные, удалив их из интернет-ресурсов. По данным издания, иск перенаправили в Соломенский районный суд украинской столицы, так как в данном районе расположено здание главной военной прокуратуры.

    Напомним, Савченко предъявили обвинения по семи статьям, в том числе в подготовке теракта в Раде и госпереворота на Украине. Депутат не признает свою вину и в ходе расследования объявила голодовку. Савченко могут приговорить к тюремному заключению сроком от пяти лет до пожизненного.

    Ранее директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш усомнился в возможности открытого суда по делу депутата, так как власти Украины не хотят устраивать процесс таким образом.

    Автор: Екатерина Кухарева
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