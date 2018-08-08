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Новороссия
ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ в Донбассе — ЛНР
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    ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ в Донбассе — ЛНР

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    ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ в Донбассе — ЛНР

    Луганск, 8 августа. ВСУ обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе. Инцидент произошел в районе Артемовска, огонь открыли украинские военные 59-й бригады, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    Наблюдатели ОБСЕ следили за ходом ремонтных работ на Петровской водонасосной станции. По словам Андрея Марочко, миссия сообщила об обстреле беспилотника со стороны подконтрольной ВСУ территории Донбасса.

    Дрон набрал высоту около 200 метров, военные 59-й бригады ВСУ открыли по нему огонь, добавили в Народной милиции. В отчете СММ ОБСЕ эта информация подтверждается. 

    Киев по-прежнему не выполняет минские договоренности, обстреливая ДНР и ЛНР. ВСУ стягивают тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. Украинские силовики мешают мониторингу ситуации на фронте, обстреливая и сбивая дроны ОБСЕ. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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