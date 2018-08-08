Звезда «Такси» Насери рассказал, как началась драка в московском клубе

Москва, 8 августа. Известный французский актер Сами Насери рассказал о драке в московском караоке-баре.

По его словам, конфликт начала группа нетрезвых молодых людей, которые заплатили администратору, чтобы петь вне очереди. Они взяли микрофон и спели подряд 20 песен. Поняв, что очереди уже не дождаться, Сами и его брат решили покинуть заведение, и тогда их стали провоцировать на драку.

«В какой-то момент я сказал: «Стоп, мы уходим», вышел и стал ждать брата. Когда мы спустились, один из зачинщиков потянул меня за руку, чтобы поговорить. Я сказал, что мы уходим. Эти люди пошли за нами, один из них напал на брата, и началась потасовка», — рассказал актер агентству Sputnik France.

При этом Насери опроверг слухи о том, что они с братом были пьяны. Артист признался, что принимает лекарства, поэтому не может позволить себе алкоголь. Кроме того, он заявил, что не получал в драке черепно-мозговую травму.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что звезду серии французских фильмов «Такси» Сами Насери избили в Москве. Позже стало известно, что актера прооперировали в НИИ имени Гельмгольца.