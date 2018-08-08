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Кузнецова призвала оказать психологическую помощь сестрам Хачатурян
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    Кузнецова призвала оказать психологическую помощь сестрам Хачатурян

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    Кузнецова призвала оказать психологическую помощь сестрам Хачатурян

    Москва, 8 августа. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала оказать психологическую помощь сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца.

    «Очень важно, чтобы сейчас было оказано и психологическое сопровождение этим девушкам», — заявила Кузнецова в интервью телеканалу «Россия 24».

    Она подчеркнула, что представить со стороны, в каком состоянии находятся в настоящее время сестры, невозможно.

    Ранее Кузнецова направила в прокуратуру Москвы просьбу оценить действия органов опеки школы, где учились сестры Хачатурян. Как отметили в пресс-службе омбудсмена, органы опеки не обратили внимания на то, что в 2017 году девушки появились в школе только семь раз.

    Тело Михаила Хачатуряна было обнаружено на лестничной площадке в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет. Они признали свою вину и заявили, что отец причинял им «моральные страдания». Ранее следователи выразили мнение, что сестры Хачатурян тщательно планировали убийство.

    Автор: Василий Котов
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