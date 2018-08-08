На пороге нового Майдана: эксперт оценил президентский рейтинг на Украине

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко продолжает возглавлять рейтинг на предстоящих выборах президента Украины. Ее готовы поддержать 17,7% избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко лишь на пятом месте. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду данные социологической группы «Рейтинг». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Президентские выборы пройдут на территории Украины уже весной 2019 года. В свою очередь Порошенко еще официально не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

«Лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором. За Анатолия Гриценко (экс-министр обороны. — Прим. ФАН) могут отдать свои голоса 10,7%, за лидера партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко — 8,9%, за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 8,5%, за действующего президента Петра Порошенко — 8,3%», — говорится в пресс-релизе.

Звездный час

Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь в комментарии ФАН отметил, что, как и следовало ожидать, позиции Юлии Тимошенко укрепляются. Кажется, что близок ее звездный час и политический капитал, заработанный в харьковской колонии, наконец, может быть конвертирован в высшую государственную власть.

«Такой успех вполне объясним на безрадостном политическом фоне: в ситуации, когда большинство кандидатов выражают интересы не большинства, а кардинально различных частей населения, на коне оказываются политические проходимцы. Гриценко вполне успешно выражает интересы самой политически активной Западной Украины. Он с успехом может использовать антироссийскую истерию, при этом дистанцируясь от провалов режима Порошенко», — пояснил эксперт.

По словам аналитика, ситуация с представлением интересов юго-востока Украины выглядит печально в лице Юрия Бойко с его плохо скрываемым криминальным прошлым. Вадим Рабинович — яркий, харизматичный политик, один из немногих трезвомыслящих представителей украинской политики. Но есть все основания считать, что против него может быть развернута националистическая травля с провокациями и угрозами, переходящими в прямое насилие.