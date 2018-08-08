Безнадеги нет: в Совфеде прокомментировали опрос «Левада-центра» о потребительских ожиданиях россиян

«Левада-центр» опубликовал результаты июльского исследования экономических ожиданий россиян. 30% жителей России ждут наступления неблагоприятного года. Социологи отмечают, что по сравнению с маем этот показатель вырос на 9%.



С просьбой прокомментировать результаты опроса Федеральное агентство новостей обратилось к председателю комитета Совета Федерации по социальной политике Валерию Рязанскому.

«Я за последнее время побывал в нескольких регионах: это Бурятия, Калининград, Великий Новгород, Курская область, Новосибирск. Много общался с жителями этих регионов, которые работают в различных сферах, — рассказал сенатор. — На мой взгляд, какой-то безнадеги в настроениях людей нет».

Валерий Рязанский отметил, что в последние недели обсуждал с жителями регионов будущий пенсионный маневр.

«Люди так же строят планы, ездят в отпуск, собирают детей в школу, — сообщил собеседник ФАН. — Может быть, граждане, отраженные в исследовании «Левада-центра», недовольны своей личной историей, работой или ее отсутствием. Может быть, есть случаи личного банкротства, это имеет место быть. Но в целом ни в СМИ тех регионов, где я был, ни среди людей каких-то особенных пессимистичных настроений в отношении будущего я не встретил».

Более сдержанно результаты опроса прокомментировал научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.

«Я думаю, что экономика страны находится в состоянии стагнации. Очевидных улучшений я не вижу, и население не видит. По различным прогнозам, от экономики ожидают крайне сдержанный рост на уровне 0,5–2%», — заявил собеседник ФАН.

Впрочем, экономике свойственны колебания, как и настроениям людей: ухудшение ожиданий происходило и до этого, добавил Ясин.

«В 2015–2016 годах значительная часть населения уже сокращала потребление, опасаясь ухудшения ситуации. Потом люди стали тратить больше. Сейчас они находятся в состоянии равновесия относительно ожиданий», — обращает внимание известный экономист.

В результате поведение потребителей станет более осторожным, спонтанных трат станет меньше, большие покупки будут тщательно обдумываться.