Безнадеги нет: в Совфеде прокомментировали опрос «Левада-центра» о потребительских ожиданиях россиян
«Левада-центр» опубликовал результаты июльского исследования экономических ожиданий россиян. 30% жителей России ждут наступления неблагоприятного года. Социологи отмечают, что по сравнению с маем этот показатель вырос на 9%.
С просьбой прокомментировать результаты опроса Федеральное агентство новостей обратилось к председателю комитета Совета Федерации по социальной политике Валерию Рязанскому.
«Я за последнее время побывал в нескольких регионах: это Бурятия, Калининград, Великий Новгород, Курская область, Новосибирск. Много общался с жителями этих регионов, которые работают в различных сферах, — рассказал сенатор. — На мой взгляд, какой-то безнадеги в настроениях людей нет».
Валерий Рязанский отметил, что в последние недели обсуждал с жителями регионов будущий пенсионный маневр.
«Люди так же строят планы, ездят в отпуск, собирают детей в школу, — сообщил собеседник ФАН. — Может быть, граждане, отраженные в исследовании «Левада-центра», недовольны своей личной историей, работой или ее отсутствием. Может быть, есть случаи личного банкротства, это имеет место быть. Но в целом ни в СМИ тех регионов, где я был, ни среди людей каких-то особенных пессимистичных настроений в отношении будущего я не встретил».
Более сдержанно результаты опроса прокомментировал научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
«Я думаю, что экономика страны находится в состоянии стагнации. Очевидных улучшений я не вижу, и население не видит. По различным прогнозам, от экономики ожидают крайне сдержанный рост на уровне 0,5–2%», — заявил собеседник ФАН.
Впрочем, экономике свойственны колебания, как и настроениям людей: ухудшение ожиданий происходило и до этого, добавил Ясин.
«В 2015–2016 годах значительная часть населения уже сокращала потребление, опасаясь ухудшения ситуации. Потом люди стали тратить больше. Сейчас они находятся в состоянии равновесия относительно ожиданий», — обращает внимание известный экономист.
В результате поведение потребителей станет более осторожным, спонтанных трат станет меньше, большие покупки будут тщательно обдумываться.
«Если возможности потратить появляются, их нужно использовать, но насколько длительными будут эти «окна возможностей», сказать трудно», — считает Евгений Ясин.