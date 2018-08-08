На Украине нашли мертвым лидера отряда, восстанавливающего советские памятники

Киев, 8 августа. Тело руководителя организации «Галицкая Русь» Кирилла Арбатова нашли в одном из сел в Закарпатье. Мужчина возглавлял отряд, который восстанавливает советские памятники.

По словам лидера «Русского движения в Украине» Александра Свистунова, существует множество версий смерти мужчины. Возможно, он совершил самоубийство. Однако в отделе полиции Раховского района не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, сообщил Свистунов.

Отметим, что участники организации «Галицкая Русь» занимаются восстановлением памятников солдатам Первой мировой и Великой Отечественной войны. Напомним, что на Украине с 2014 года действует политика ликвидации идеологического наследия советского периода истории. В связи с ней украинские власти переименовали 52 тысячи площадей и улиц.