Меню
Украина
На Украине нашли мертвым лидера отряда, восстанавливающего советские памятники
Общество
Конь в костюме единорога разгуливает по улицам Павловска
Следующая новость
Загрузка...

    На Украине нашли мертвым лидера отряда, восстанавливающего советские памятники

    369

    На Украине нашли мертвым лидера отряда, восстанавливающего советские памятники

    Киев, 8 августа. Тело руководителя организации «Галицкая Русь» Кирилла Арбатова нашли в одном из сел в Закарпатье. Мужчина возглавлял отряд, который восстанавливает советские памятники.

    По словам лидера «Русского движения в Украине» Александра Свистунова, существует множество версий смерти мужчины. Возможно, он совершил самоубийство. Однако в отделе полиции Раховского района не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, сообщил Свистунов.

    Отметим, что участники организации «Галицкая Русь» занимаются восстановлением памятников солдатам Первой мировой и Великой Отечественной войны. Напомним, что на Украине с 2014 года действует политика ликвидации идеологического наследия советского периода истории. В связи с ней украинские власти переименовали 52 тысячи площадей и улиц.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.