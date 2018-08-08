Шойгу назвал огромной потерей уход из жизни известного военкора Лещинского

Москва, 8 августа. Глава министерства обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной известного советского и российского военного корреспондента, ведущего Михаила Лещинского. Соответсвующая телеграмма появилась на официальном сайте Минобороны РФ.

Имя Лещинского навсегда останется в сердцах огромного числа почитателей его таланта, говорится в телеграмме.

Военный корреспондент и телевизионный журналист Лещинский отличался целеустремленностью, энергией и скромностью, а также был настоящим патриотом, передает Infox.ru.

Шойгу назвал «огромной потерей» уход из жизни Лещинского.

«…сотни проникновенных и правдивых репортажей о выполнении советскими офицерами и солдатами интернационального долга в Афганистане, политические заметки о важнейших событиях в стране и за рубежом», — следует из текста сообщения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что легендарный военный журналист Лещинский скончался на 74 году жизни.