Сирия: мирные жители молятся за победу САА на руинах церкви в Хасаке — видео ФАН

Дамаск, 10 августа. Жители сирийской деревушки Тель Тал, расположенной в провинции Хасака, провели молебен на руинах церкви Мар Одишо, разрушенной боевиками террористической организации «Исламское государство»1 [деятельность запрещена в России — Прим. ред ФАН]. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в республике.

Мирные жители умоляли бога защитить родину и своих сыновей, они также молились о том, чтобы сирийская республика как можно скорее вышла из кризиса и преодолела все испытания.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Напомним, что три года назад боевики «Исламского государства» разбомбили церковь Мар Одишо в селении Тель Тал. Кроме того, они похитили порядка 250 жителей деревень, расположенных в районе реки Аль-Хабур. Людей удалось освободить только после выплаты выкупа.

Стоит отметить, что на территории сирийской республики находится большое количество христианских святынь. За время военного конфликта в САР боевики разорили множество церквей, среди которых храм Пояса Богородицы, храм Георгия Победоносца, а также монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в провинции Дамаск.

Кроме того, исламисты разграбили церкви в провинции Латакия и осквернили святыни, водрузив на них свой флаг.

Всего за время оккупации Сирии экстремистами были уничтожены до основания, частично разрушены и осквернены сотни церквей, соборов, мечетей, мавзолеев пророков и захоронений святых. Один из старейших городов республики, Алеппо, история которого насчитывает около восьми тысячелетий, потерял несколько десятков крупных архитектурных памятников. От рук террористов пострадала и цитадель, которая возвышалась над городом несколько тысяч лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.