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В Киеве рассказали о кастинге кандидатов в президенты Украины в Вашингтоне
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    В Киеве рассказали о кастинге кандидатов в президенты Украины в Вашингтоне

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    27 лет независимости: в Киеве рассказали, зачем кандидаты на пост президента Украины едут в США

    Киев, 8 августа. Кандидаты на пост президента Украины едут в США на кастинг за политической поддержкой, инвестициями и селфи, заявил в эфире телеканала NewsOne правозащитник и политолог Владимир Чемерис.

    «Наши кандидаты едут в вашингтонский обком за инвеститурой, на кастинги и так далее. <…> Даже для того, чтобы селфи сделать, как наш президент», — сказал он.

    Чемерис напомнил, что Киев готовится к празднованию 27-летия независимости Украины, однако за все это время «Украина не была так зависима от внешнего влияния, как сейчас».  Политолог пояснил, что для кандидатов важно, чтобы в США на них посмотрели позитивно.

    Президентские выборы пройдут на Украине в 2019 году. В настоящее время в стране активно проводятся предвыборные рейтинги. Как сообщалось ранее, они свидетельствуют о том, что население страны окончательно потеряло доверие к центральной власти. Действующий глава государства Порошенко возглавляет антирейтинги: граждане страны не готовы голосовать за него.

    Автор: Василий Котов
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