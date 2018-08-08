Сирия сегодня: российские военные продолжают фиксировать нарушения в Латакии и Алеппо, Дамаск готов принимать беженцев

Сирия, 8 августа. Российские военные зафиксировали случаи нарушения перемирия в Латакии и Алеппо. Официальный Дамаск готовится принимать беженцев из Идлиба. До конца сентября, возможно, будет сформирована Конституционная комиссия Сирийской Арабской Республики (САР). Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Огонь в Латакии и Алеппо

Центр по примирению враждующих сторон в САР зафиксировал за прошедшие сутки обстрелы двух населенных пунктов в провинции Латакия и двух районов города Алеппо. Об этом рассказал на брифинге руководитель Центра Алексей Цыганков.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», — сообщил Цыганков.

Так, в течение прошедших суток были зафиксированы случаи нарушения перемирия в населенных пунктах Сафсара (дважды) и Мамухия (трижды) провинции Латакия, а также в районах Шахба и Эз-Захра (трижды) города Алеппо.

«Особо отмечу, что боевики осуществляют неизбирательные обстрелы жилых кварталов преимущественно в ночное время, что чревато большими жертвами среди населения», — добавил он.

Цыганков подчеркнул, что за прошедшие сутки «лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал».

Дамаск готов принимать беженцев

Лагерь для беженцев из провинции Идлиб, которая все еще находится под контролем боевиков незаконных вооруженных формирований, готовят в населенном пункте Хирджилла (пригород Дамаска). Об этом РИА Новости сообщил директор лагеря Абдурахаман Хабиб.

«Сейчас идет ремонт, чтобы принимать беженцев из Идлиба. Лагерь рассчитан на пять тысяч человек, однако приходилось размещать до 20 тысяч человек, поэтому сейчас необходимо восстановить его», — пояснил Хабиб.

По его словам, в настоящий момент лагерь пустует. Он подчеркнул, что лагерь был организован еще в 2014 году, чтобы содержать беженцев из соседних районов. Там принимали людей из Даръа, Дейр-эз-Зора и других провинций.

«Российская сторона принимала участие в жизни лагеря: неоднократно поставляла гуманитарную помощь, матрасы, теплые одеяла и другие необходимые вещи», — заключил Хабиб.

Конституционная комиссия

Как заявил лидер Московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура собирается сформировать конституционную комиссию к концу сентября, до этого времени никаких переговоров в Женеве не планируется. Кроме того, не предвидится никаких консультаций сирийской оппозиции в Женеве в ближайшее время.