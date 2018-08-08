МИД РФ надеется, что Саудовская Аравия и Канада цивилизовано решат разногласия

Москва, 8 августа. Москва надеется, что Саудовская Аравия и Канада сумеют цивилизованно решить возникшие между странами разногласия, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова, ответив на вопрос СМИ об обострении отношений между Оттавой и Эр-Риядом, подчеркнула, что Россия твердо выступает за соблюдение универсальных прав человека при должном учете специфики тех или иных стран.

«Считали и считаем недопустимой в этой связи политизацию правочеловеческой проблематики», — заявила дипломат.

По мнению Москвы, королевство, которое вступило на «путь масштабных социально-экономических преобразований», вправе самостоятельно решать, как стране двигаться в этом направлении в дальнейшем. Захарова добавила, что конструктивные советы и содействие, возможно, нужны в этих вопросах, но не «окрики с позиции «морального превосходства», говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства заявлении.

«Выражаем надежду на то, что Саудовская Аравия и Канада сумеют цивилизованно договориться о преодолении возникших между ними разногласий», — резюмировала она.

Напомним, канадский министр иностранных дело Христя Фриланд заявила, что была крайне встревожена, когда узнала, что сестру создателя сайта «Либеральная сеть Саудовской Аравии» Раифа Бадави, который отбывает наказание в тюрьме за оскорбление ислама и куберпреступления, заключена под стражу. Глава МИД Канады призвала освободить их обоих. После чего Саудовская Аравия отозвала своего посла в Канаде и объявила персоной нон-грата посла Канады в Эр-Рияде.

Также после заявлений канадский дипломатов Эр-Рияд объявил о заморозке всех торговых активов и приостановлении совместных образовательных программ с Канадой.