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МИД РФ надеется, что Саудовская Аравия и Канада цивилизованно решат разногласия
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    МИД РФ надеется, что Саудовская Аравия и Канада цивилизованно решат разногласия

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    МИД РФ надеется, что Саудовская Аравия и Канада цивилизовано решат разногласия

    Москва, 8 августа. Москва надеется, что Саудовская Аравия и Канада сумеют цивилизованно решить возникшие между странами разногласия, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    Захарова, ответив на вопрос СМИ об обострении отношений между Оттавой и Эр-Риядом, подчеркнула, что Россия твердо выступает за соблюдение универсальных прав человека при должном учете специфики тех или иных стран.

    «Считали и считаем недопустимой в этой связи политизацию правочеловеческой проблематики», — заявила дипломат.

    По мнению Москвы, королевство, которое вступило на «путь масштабных социально-экономических преобразований», вправе самостоятельно решать, как стране двигаться в этом направлении в дальнейшем. Захарова добавила, что конструктивные советы и содействие, возможно, нужны в этих вопросах, но не «окрики с позиции «морального превосходства», говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства заявлении. 

    «Выражаем надежду на то, что Саудовская Аравия и Канада сумеют цивилизованно договориться о преодолении возникших между ними разногласий», — резюмировала она. 

    Напомним, канадский министр иностранных дело Христя Фриланд заявила, что была крайне встревожена, когда узнала, что сестру создателя сайта «Либеральная сеть Саудовской Аравии» Раифа Бадави, который отбывает наказание в тюрьме за оскорбление ислама и куберпреступления, заключена под стражу. Глава МИД Канады призвала освободить их обоих. После чего Саудовская Аравия отозвала своего посла в Канаде и объявила персоной нон-грата посла Канады в Эр-Рияде.

    Также после заявлений канадский дипломатов Эр-Рияд объявил о заморозке всех торговых активов и приостановлении совместных образовательных программ с Канадой.

    Автор: Дарья Смолина
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