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В ФАС рассказали, как повышение НДС повлияет на цены на бензин
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    В ФАС рассказали, как повышение НДС повлияет на цены на бензин

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    В ФАС рассказали, как повышение НДС повлияет на цены на бензин

    Москва, 8 августа. Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в России повлияет на цены на топливо, как и на прочие товары, но о дестабилизации ситуации речи не идет. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

    Замглавы ведомства подтвердил, что повышение НДС отразится на ценах на бензин, как и на других товарах, однако ситуация находится под контролем.

    Голомолзин уточнил, что на цены на нефтепродукты оказывает влияние большое количество факторов, а налоговая составляющая является одной из главных.

    «Оно (повышение НДС — Прим.ФАН) может повлиять, но мы эту ситуацию постоянно мониторим. Устойчивость на рынке будет обеспечена», — заверил он.

    При этом он указал, что о дестабилизирующей ситуации речи не идет.

    Напомним, ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в Российской Федерации с 1 января следующего года вырастет на 2% и составит 20%.

    Автор: Дана Балан
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