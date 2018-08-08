В ФАС рассказали, как повышение НДС повлияет на цены на бензин

Москва, 8 августа. Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в России повлияет на цены на топливо, как и на прочие товары, но о дестабилизации ситуации речи не идет. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

Замглавы ведомства подтвердил, что повышение НДС отразится на ценах на бензин, как и на других товарах, однако ситуация находится под контролем.

Голомолзин уточнил, что на цены на нефтепродукты оказывает влияние большое количество факторов, а налоговая составляющая является одной из главных.

«Оно (повышение НДС — Прим.ФАН) может повлиять, но мы эту ситуацию постоянно мониторим. Устойчивость на рынке будет обеспечена», — заверил он.

При этом он указал, что о дестабилизирующей ситуации речи не идет.

Напомним, ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в Российской Федерации с 1 января следующего года вырастет на 2% и составит 20%.