Сирия, 8 августа. Курдские радикалы казнили пленного боевика ССА** в кантоне Африн. ВВС коалиции во главе с США нанесли очередной удар по городу Ас-Суса на юге провинции Дейр-эз-Зор. Джихадисты ИГИЛ1 пытались провести теракт у населенного пункта Аль-Каим на западе Ирака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия (ССА): лишилась одного своего боевика, казненного радикалами YPG в кантоне Африн.

Курды: ведут столкновения с террористами ИГ1 в долине реки Хабур на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): пыталось провести теракт с участием смертника у населенного пункта Аль-Каим на западе Ирака.

Международная коалиция: совершила очередной авианалет на город Ас-Суса к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Курдские радикалы из Отрядов народной самообороны (YPG) казнили пленного боевика из состава Сирийской свободной армии (ССА), действующей совместно с турецкими войсками, в кантоне Африн. Курдский источник выложил на свою страницу в Twitter (@AfarinMamosta) кадры, на которых запечатлено тело убитого радикала ССА. Анкара при поддержке ряда сирийских вооруженных группировок отбила у YPG данный приграничный кантон на северо-западе провинции Алеппо в марте текущего года, поскольку Отряды народной самообороны связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной террористической организацией в самой Турции и многих других странах. Тем не менее курдам удалось сохранить свои подпольные ячейки на территории Африна, которые в настоящее время ведут в этом регионе операцию «Гнев оливок» против турецких военных и их союзников.

Провинция Дейр-эз-Зор

Самолеты ВВС западной коалиции во главе с Соединенными Штатами совершили очередной авианалет на город Ас-Суса, расположенный на восточном побережье Евфрата в южной части провинции Дейр-эз-Зор, сообщает местный информационный канал в Twitter (@DeirEzzor24). Сведения о возможных разрушениях и мирных жертвах в настоящий момент выясняются. Напомним, накануне авиация международной коалиции тоже наносила удары по Ас-Сусе, а также по соседнему населенному пункту Багуз Фаукани, в результате чего были ранены несколько местных жителей. Представители сил США и их союзников неоднократно заявляли, что их действия в данном регионе направлены против боевиков «Исламского государства», однако значительно чаще оттуда приходят сообщения о новых погибших в результате бомбардировок американских ВВС гражданских лицах.

Между тем в восточных районах провинции — в долине реки Хабур — были зафиксированы бои между курдскими Демократическими силами Сирии (SDF)**** и бандформированиями ИГИЛ. Сведения о ходе столкновений и возможных потерях каждой из сторон пока уточняются. Стоит отметить, что курды ранее объявили о полном установлении контроля над этими территориями, однако боевики ИГ по-прежнему действуют на данном направлении. Военные источники убеждены, что «Демократические силы» попросту не способны держать под своим управлением столь обширные районы.

Провинция Даръа

В районе населенного пункта Квайя в провинции Даръа в настоящее время работают мобильные пункты медицинской помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается на официальной странице сирийского отделения данного гуманитарного учреждения в сети Twitter (@WHOSyria). Отмечается, что необходимую медпомощь получили уже несколько десятков местных жителей, пострадавших в результате действий боевиков. Сейчас территории провинции, как и всей юго-западной зоны, освобождены от вооруженных исламистских группировок. Совместными усилиями правительственная Сирийская арабская армия (САА) и российские ВКС чуть больше чем за месяц расправились с анклавами террористов ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры»1*** на этом направлении. В настоящее время в регионе активно восстанавливается прежняя мирная жизнь.

Ирак

Правительственные иракские войска столкнулись с группой боевиков ИГ недалеко от города Аль-Каим, находящегося на западе граничащей с Сирией провинции Аль-Анбар. Согласно информации портала Iraqi News, одного из террористов, на котором был «пояс шахида», удалось уничтожить. Аль-Каим и другие населенные пункты, расположенные по течению Евфрата на западе Ирака, ранее были ключевыми бастионами джихадистов в стране. На данный момент «Исламское государство» не имеет в этой республике обширных территорий под своим контролем, тем не менее высокая активность «спящих ячеек» террористической группировки регулярно фиксируется во многих районах Ирака, особенно в центральных и восточных провинциях Багдад, Дияла, Киркук и ряде других.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)