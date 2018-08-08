Лоукостер «Победа» вводит плату за регистрацию на рейс за рубежом

Москва, 8 августа. Лоукостер «Победа», который входит в группу компании «Аэрофлот», с конца октября введет плату за регистрацию на рейсы в зарубежных аэропортах.

На такой шаг авиакомпания пошла из-за растущей стоимости авиакеросина, который является углеводородным топливом для летательных аппаратов.

«Победа» с зимнего расписания, которое начнется 28 октября 2018 года, будет предоставлять услуги по регистрации в зарубежных аэропортах за дополнительную плату», — говорится в сообщении компании.

По данным лоукостера, руководство компании приняло такое решение для того, чтобы не повышать стоимость авиабилетов на осуществляемые «Победой» рейсы. Отмечается, что стоимость регистрации за рубежом составит 25 евро. В то же время за регистрацию онлайн плату не возьмут.

Накануне стало известно, что лоукостер «Победа» намерен обжаловать решение Верховного суда РФ, подтвердившего бесплатный провоз ряда вещей в салоне самолета сверх нормы ручной клади. По словам пресс-секретаря перевозчика, в салоны самолетов лоукостера, таким образом, не влезут вещи, которые пассажиры могут провозить сверх нормы.