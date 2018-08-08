На Украине опубликовали президентский рейтинг

Киев, 8 августа. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возглавила президентский рейтинг на предстоящих выборах. За нее готовы проголосовать 17,7% украинцев, сообщает социологическая группа «Рейтинг».

На Украине состоятся очередные выборы президента весной 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко пока не говорил об участии в гонке. По данным социологов, за Юлию Тимошенко готовы отдать свои голоса более 17% респондентов.

За ней следует бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко, на его стороне 10,7% участников опроса. Далее следует глава партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко с 8,9% поддержки. Лидер украинских радикалов Олег Ляшко набирает 8,5% голосов.

А за Петра Порошенко готовы проголосовать всего 8,3% украинцев. Юморист Владимир Зеленский и музыкант Святослав Вакарчук пользуются поддержкой 8% участников опроса. Эксперты отмечают, что Юлия Тимошенко имеет большую поддержку во всех регионах, в том числе в центральной и южной частях Украины.