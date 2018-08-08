В Тверской области силовики обезвредили банду железнодорожных грабителей

Тверь, 8 августа. В Тверской области обезвредили банду, занимавшуюся хищением крупных партий товаров из железнодорожных вагонов.

Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Отмечается, что был задержан 21 участник преступной группировки. Сотрудники ФСБ в ходе специальной операции обезвредили, в том числе, и главаря банды. По версии следователей, злоумышленники совершали свои преступления с февраля по август 2018 года. В этом им помогали работники Октябрьской железной дороги в Зубцовском районе Тверской области.

Как пишет РИА Новости, банда произвела три внеплановые остановки составов. Был похищен товар из контейнеров, который перевезли в Ржев для дальнейшей продажи. Некоторые из задержанных признались в преступлении. Украденный товар изъят сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовно дело.