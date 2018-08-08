«Просим подтвердить факт вашей смерти»: Царев объяснил, почему его все время «хоронят»

Донецк, 8 августа. Украинские СМИ утром 8 августа распространили сообщение об убийстве известного политика, председателя парламента Новороссии Олега Царева.

В интервью Федеральному агентству новостей Царев предположил, с чем связаны эти вбросы.

«Думаю, все дело в том, что меня очень сильно ненавидят. В свое время я стоял во главе тех, кто выступал против действующей власти, и для многих моих врагов на Украине я остался символом сопротивления. Народ в сложной ситуации: зарплаты падают, работы нет, люди уезжают за границу. Как в римской империи давали хлеба и зрелищ, власти пытаются устроить какие-то зрелища», — отметил он.

По словам собеседника ФАН, он уже привык к подобным сообщениям и относится к этому с юмором.