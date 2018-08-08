Меню
Новороссия
«Просим подтвердить факт вашей смерти»: Царев объяснил, почему его все время «хоронят»
Украина
На Украине нашли мертвым лидера отряда, восстанавливающего советские памятники
Следующая новость
Загрузка...

    «Просим подтвердить факт вашей смерти»: Царев объяснил, почему его все время «хоронят»

    172

    «Просим подтвердить факт вашей смерти»: Царев объяснил, почему его все время «хоронят»

    Донецк, 8 августа. Украинские СМИ утром 8 августа распространили сообщение об убийстве известного политика, председателя парламента Новороссии Олега Царева.

    В интервью Федеральному агентству новостей Царев предположил, с чем связаны эти вбросы.

    «Думаю, все дело в том, что меня очень сильно ненавидят. В свое время я стоял во главе тех, кто выступал против действующей власти, и для многих моих врагов на Украине я остался символом сопротивления. Народ в сложной ситуации: зарплаты падают, работы нет, люди уезжают за границу. Как в римской империи давали хлеба и зрелищ, власти пытаются устроить какие-то зрелища», — отметил он.

    По словам собеседника ФАН, он уже привык к подобным сообщениям и относится к этому с юмором.

    «Меня хоронят примерно раз в полгода, а в 2014 году — раз в месяц. Сегодня день начался с того, что позвонил украинский телеканал, девушка радостным голосом спросила «кто у телефона», я представился, мне говорят «Тогда мы просим подтвердить или опровергнуть факт вашей смерти».

    Автор: Маргарита Коровина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.