«Просим подтвердить факт вашей смерти»: Царев объяснил, почему его все время «хоронят»
Донецк, 8 августа. Украинские СМИ утром 8 августа распространили сообщение об убийстве известного политика, председателя парламента Новороссии Олега Царева.
В интервью Федеральному агентству новостей Царев предположил, с чем связаны эти вбросы.
«Думаю, все дело в том, что меня очень сильно ненавидят. В свое время я стоял во главе тех, кто выступал против действующей власти, и для многих моих врагов на Украине я остался символом сопротивления. Народ в сложной ситуации: зарплаты падают, работы нет, люди уезжают за границу. Как в римской империи давали хлеба и зрелищ, власти пытаются устроить какие-то зрелища», — отметил он.
По словам собеседника ФАН, он уже привык к подобным сообщениям и относится к этому с юмором.
«Меня хоронят примерно раз в полгода, а в 2014 году — раз в месяц. Сегодня день начался с того, что позвонил украинский телеканал, девушка радостным голосом спросила «кто у телефона», я представился, мне говорят «Тогда мы просим подтвердить или опровергнуть факт вашей смерти».