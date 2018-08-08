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Гаспарян назвал «кумиром поколения» скончавшегося военного журналиста Лещинского
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    Гаспарян назвал «кумиром поколения» скончавшегося военного журналиста Лещинского

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    Гаспарян назвал «кумиром поколения» скончавшегося военного журналиста Лещинского

    Москва, 8 августа. Военный журналист Михаил Лещинский скончался на 74 году жизни. Главный редактор русской службы радиокомпании «Голос России» Армен Гаспарян назвал его «кумиром поколения».

    Лещинского называли «голосом афганской войны». Военный журналист скончался в возрасте 73 лет, пишет Infox.ru. По предварительной версии, причиной трагедии стал сердечный приступ.

    Гаспаряна отметил, что Лещинский был «одним из кумиров для его поколения». Он назвал его не только «профессионалом с большой буквы», но и «очень добрым человеком». Он добавил, что зрителями Лещинского были подавляющее число жителей СССР.

    «Сегодня, к огромному сожалению, у нас подобного рода профессионалов очень мало, но я надеюсь, что они будут проявляться, — приводит его слова «Политэксперт». — А значит, то дело, которому Михаил Лещинский посвятил жизнь, никуда не денется».

    Гаспарян назвал «кумиром поколения» скончавшегося военного журналиста Лещинского

    Автор: Катерина Иванова
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