Гаспарян назвал «кумиром поколения» скончавшегося военного журналиста Лещинского

Москва, 8 августа. Военный журналист Михаил Лещинский скончался на 74 году жизни. Главный редактор русской службы радиокомпании «Голос России» Армен Гаспарян назвал его «кумиром поколения».

Лещинского называли «голосом афганской войны». Военный журналист скончался в возрасте 73 лет, пишет Infox.ru. По предварительной версии, причиной трагедии стал сердечный приступ.

Гаспаряна отметил, что Лещинский был «одним из кумиров для его поколения». Он назвал его не только «профессионалом с большой буквы», но и «очень добрым человеком». Он добавил, что зрителями Лещинского были подавляющее число жителей СССР.