В киевском метро женщина пыталась загрызть котенка

Киев, 8 августа. В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как жительница Киева пыталась перегрызть котенку горло в переходе метрополитена между станциями «Майдан» и «Крещатик». Шокирующий ролик на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал волонтер Михаил Корнийчук.

Как рассказали очевидцы произошедшего, инцидент случился вечером 5 августа.

По словам Корнийчука, пожилая женщина просила милостыню в киевском метрополитене якобы для того, что прокормить троих котят, которые сидели рядом с ней в коробке. Однако когда волонтеры попытались забрать котят, чтобы пристроить их в добрые руки, женщина схватила одного из них и начала грызть.

Пассажиры метро пытались забрать котенка, но в течение долгого времени у них ничего не получалось. Животное чудом удалось вырвать изо рта женщины, но она успела нанести котенку травму.

Корнийчук отметил, что котята были очень худые, но одному сразу же удалось найти новую семью. Волонтер также добавил, что спасенного Логана (кличка котенка — Прим.ФАН) отнесли в ветеринарную клинику.