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Порошенко заявил о начале сборки экспериментального корпуса БТР стандарта НАТО
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    Порошенко заявил о начале сборки экспериментального корпуса БТР стандарта НАТО

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    Порошенко заявил о начале сборки экспериментального корпуса БТР стандарта НАТО

    Киев, 8 августа. Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале сборки экспериментального корпуса бронетранспортера БТР-4 стандарта НАТО на заводе имени В.А. Малышева в Харькове, входящем в концерн «Укроборонпром».

    «Первый экспериментальный корпус бронетранспортера БТР-4 уже собирают на заводе им. В.А. Малышева в Харькове», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    По его словам, в настоящее время идет сборка и сварка нижней части корпуса машины. Порошенко уточнил, что всего сборщикам и сварщикам предстоит соединить более 1700 деталей, в том числе свыше 400 бронированных.

    Порошенко заявил о начале сборки экспериментального корпуса БТР стандарта НАТО

    Экспериментальный БТР-4 пройдет испытания, по результатам которых будет принято решение о серийном производстве машины.

    Ранее Порошенко заявил, что БТР-4 якобы отвечает стандартам НАТО и успешно прошел заводские испытания.

    Киев регулярно сообщает о проведении «успешных» испытаний разного рода вооружений. При этом эксперты неоднократно отмечали, что большая часть «нового» украинского оружия основана на советских разработках. Ранее сообщалось, что завод «Авиакон», входящий в концерн «Укроборонпром», закупает детали для вертолетов Ми-8 у России.

    Автор: Василий Котов
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