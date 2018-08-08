А клоунов отправим в Донбасс: на Украине учащихся и преподавателей эстрадных училищ заставляют подписывать контракты с ВСУ

В рамках программы оптимизации профессионально-технических училищ и колледжей, объявленной украинским министерством образования и науки (МОН), уже к 1 октября текущего года своих лицензий лишатся более 200 среднеспециальных учебных заведений.

Как утверждает официальный Киев, казна не может содержать «экзотические» учебные заведения вроде «высшей школы циркового искусства» и «студии кобзарей». В качестве компенсации потери мест за партами и кафедрами местные власти предлагают молодым людям и их наставникам поистине оригинальную альтернативу, включая работу волонтерами в санаториях для ветеранов АТО и непосредственно участие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Учащиеся второго курса эстрадно-циркового колледжа в Киевской области Марина и Виктор Левандовские не скрывают своего шокового состояния. Две недели назад они получили официальное уведомление о расформировании их альма-матер и перераспределении самих слушателей в «другие организации». Что именно подразумевалось под словосочетанием «другие организации», в уведомлении не указали, но уже через несколько дней Виктору пришла повестка в военкомат, а Марине порекомендовали временно перевестись на курсы поваров.

О том, что в своем учебном заведении Левандовские, состоящие в законном браке, с успехом демонстрировали свои номера эквилибристики не только на Украине, но и за ее пределами, авторы послания предпочли не вспоминать.

«В военкомате я столкнулся с невежеством и хамством, — сказал Виктор в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Мне было заявлено, что я клоун, а всем клоунам место на передовой в Донбассе. Потом мне дали документы на прохождение медицинской комиссии и пригрозили тюрьмой, если в такой-то срок я не появлюсь на призывном пункте».

Подобную унизительную процедуру пережила и Марина, которой было заявлено буквально следующее: «Тебе все равно получать пэтэушный аттестат, а в качестве повара ты будешь кормить в Донбассе защитников родины и будущих героев Украины».

Сегодня молодых людей, попавших в ситуацию Марины и Виктора, на Украине тысячи. Накануне МОН озвучило концепцию кардинальных изменений в системе профтехобразования, согласно которой ликвидации (или оптимизации) подлежат те учебные заведения, преподаваемые предметы в которых не являются «профильными для восстановления украинской экономики».

«Таким образом, «под нож» автоматически попадают колледжи культуры и прикладного искусства, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей юрист высшей категории Андрей Евдокименко. — Действующей власти не нужны не только артисты оригинального жанра, но и реставраторы, оформители и даже мастера света. Складывается впечатление, что на фоне «патриотизма» официальный Киев пытается воспитать «послушных солдафонов», ненавидящих Россию и Польшу и готовых с оружием в руках защищать ценности Банковой».

Острые углы по-своему попыталась сгладить глава украинского профильного ведомства Лилия Гриневич. По ее словам, систему ПТУ на Украине действительно стоит реформировать, но по западному образцу.

«Нужно повышать престиж таких нужных обществу профессий, как, например, сварщик и каменщик. На развитие остального вектора наши западные партнеры денег выделять не будут», — резюмировала она.

И здесь же добавила, что в обозримом будущем в стране закроются и «нужные» среднеспециальные учебные заведения. Дескать, подавляющее большинство выпускников школ пытаются получить высшее образование, а остальные предпочитают уезжать из нищей страны в поисках достойного заработка.

В данном случае о ставших жертвами «оптимизации» преподавателей тех же ПТУ и колледжей сейчас предпочитают не вспоминать. Да они, по сложившейся уже традиции, на внимание к себе и не рассчитывают.

«Я-то смогу устроиться на биржу труда и хотя бы год получать пособие по безработице, — говорит мастер техникума народных инструментов из Черниговской области Анатолий Безбородько. — Обидно, что моим воспитанникам, в свое время создававшим гитары, бандуры и даже лиры и в одночасье оказавшимся за воротами своего учебного заведения, теперь грозит участь «клоунов Порошенко».

Как бы там ни было, а за счет ликвидируемых местных специальных училищ ряды ВСУ, согласно официальной информации, пополнились более чем на 20 тысяч человек.