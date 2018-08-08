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Политика
МИД РФ: Москва приветствует достижение согласия между властями Мозамбика и оппозицией
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    МИД РФ: Москва приветствует достижение согласия между властями Мозамбика и оппозицией

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    МИД РФ: Москва приветствует достижение согласия между властями Мозамбика и оппозицией

    Москва, 8 августа. В Москве приветствуют подписание меморандума по военным вопросам между правительством Республики Мозамбик и оппозиционной партией «Мозамбикское национальное сопротивление» (РЕНАМО) и надеются, что в стране установится прочный гражданский мир. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

    Как отметили во внешнеполитическом ведомстве России, соглашение между Правительством Республики Мозамбик и оппозицией предусматривает конкретные шаги по разоружению, демобилизации и частичной реинтеграции в состав регулярных вооруженных сил участников ренамовских боевых формирований, которые данная партия сохраняла после завершения в 1992 году гражданской войны в Мозамбике.

    Документ призван гарантировать окончательное политическое урегулирование ситуации в Мозамбике.

    «Мы надеемся, что с урегулированием имевшихся противоречий рецидивы силовой конфронтации в истории Мозамбика окончательно уйдут в прошлое», — говорится в сообщении МИД РФ.

    Напомним, гражданская война в Мозамбике началась в 1976 году и продолжалась до 1992 года. Началом боевых действий принято считать первую атаку РЕНАМО 30 мая 1977 года. В 1992 году враждующие стороны заключили итоговое мирное соглашение и РЕНАМО признали легальной политической партией правого направления. Однако при периодических обострениях политической ситуации в Мозамбике вооруженные столкновения возобновлялись.

    Ранее глава Минобороны африканской страны Атаназиу Салвадор Мтумуке сообщал, что страна заинтересована в присутствии российских военных на своей территории и подчеркнул важность сотрудничества и отношений, которые зародились в начале борьбы Мапуту за национальное освобождение.

    Автор: Екатерина Кухарева
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