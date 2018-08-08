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Брат звезды «Такси» попытался избить поджидавших его журналистов
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    Брат звезды «Такси» попытался избить поджидавших его журналистов

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    Брат звезды «Такси» попытался избить поджидавших его журналистов

    Москва, 8 августа. Брат французского актера Сами Насери, избитого в одном из столичных баров, набросился на поджидавших у дверей его квартиры журналистов.

    Корреспонденты поджидали Биби Насери у двери его квартиры, чтобы задать пару вопросов. Брат звезды «Такси» был сильно разгневан и кричал журналистам через дверь, чтобы они немедленно выключили камеры. Приоткрыв дверь, он стал размахивать рукой, а затем оттолкнул ногой одного из корреспондентов. Потом Биби Насери открыл дверь и выплеснул на журналистов воду из небольшого таза.

    Позднее брат французского актера выбежал из квартиры и побежал по лестнице дома в неизвестном направлении, сообщает «Пятый канал».

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что участник драки с Сами Насери рассказал, почему был избит звезда «Такси» в московском баре. По его словам, причиной произошедшего стало неадекватное поведение актера и его брата. 

    Автор: Дарья Смолина
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