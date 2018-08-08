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Звезда «Универа» тайно женился в Лас-Вегасе
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    Звезда «Универа» тайно женился в Лас-Вегасе

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    Звезда «Универа» тайно женился в Лас-Вегасе

    Москва, 8 августа. Звезда сериала «Универ» Андрей Гайдулян тайно женился в Лас-Вегасе на 26-летней Александре Велескевич.

    Это уже второй брак Гайдуляна. До этого он был женат на Диане Очиловой, которая помогла актеру справиться с онкологическим заболеванием лимфатической ткани, выявленным в 2015 году. Однако уже через год посла свадьбы пара распалась.

    По информации Super.ru, с Велескевич Гайдулян начал встречаться в феврале этого года. Свадьба в Лас-Вегасе была сыграна еще в мае, однако о ней стало известно только сейчас. По словам актера, в будущей жене его покорили неприступность и чувство юмора. Он долгое время завоевывал сердце девушки и не стал упускать свою возможность — практически сразу сделал предложение.

     

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    Автор: Катерина Иванова
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