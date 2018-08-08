НАТО проверяет реакцию России: эксперт объяснил инцидент с пуском ракеты в Эстонии

Москва, 8 августа. Истребитель ВВС Испании Eurofighter по ошибке запустил боевую ракету в небе Эстонии. По мнению эксперта Александра Асафова, этот инцидент показывает реальное отношение блока НАТО к прибалтийской стране.

Альянс использует Эстонию как полигон для демонстрации агрессии против России, считает Асафов. Он подчеркнул, что руководство блока отвело прибалтийским странам «скромную роль» в НАТО.

«Интересны они лишь в силу географической близости к России», — сказал политолог, его слова передает издание «Политэксперт».

НАТО также не заинтересовано в безопасности эстонцев. Этим объясняется спонтанный пуск боевой ракеты итальянским самолетом, отметил эксперт.

При этом Таллин в погоне за политическими преференциями и в желании стать полноценным членом альянса будет и дальше подвергать население опасности. Асафов не исключил, что этот инцидент может повториться, поскольку НАТО пытается проверить реакцию России на подобные ситуации.