Анкара не откажется от сотрудничества с Тегераном | 8 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Анкара не откажется от экономического сотрудничества с Тегераном Анкара не откажется от экономического сотрудничества с Тегераном из-за санкций США. Об этом заявил глава Министерства энергетики Турции Фатих Донмез. Отношения между странами продолжатся, и сейчас они сотрудничают по нескольким контрактам. Турция ведет законную торговлю с Ираном, а санкции Вашингтона являются односторонними. Напомним, в мае этого года американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий, и обещал, что введет новые санкции. При этом Белый дом готов подписать новый договор с Тегераном, но выдвинул невыполнимые для арабской страны условия.

Из-за обстрела ВСУ в Донецке загорелся частный жилой дом Во время обстрела ВСУ в Донецке взрывоопасный предмет упал в частный дом и вызвал пожар. Пострадала мирная жительница, сообщили в МЧС ДНР. Пожар произошел в поселке Трудовские, который входит в Донецк в составе Петровского района. Также в результате возгорания были уничтожены кровля и перекрытие дома на площади почти 100 квадратных метров. Ранее сообщалось, что украинские войска в течение последних суток четыре раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики.

Прокуратура проверит детский сад в Астрахани, где малышей связывали пеленками Сотрудники прокуратуры Астраханской области инициировали проверку местного детского сада после обращения родителей, заявивших о нарушениях в учреждении. Ранее в Facebook один из пользователей опубликовал информацию о том, что в садике малыши «лежали в детских кроватках по двое, «валетом». Воспитатели якобы связывали ноги детей пеленками. Пользователь также рассказал, что в комнате было душно, а сплит-система не работала. Помимо этого, детей, которых приводили на так называемую адаптацию, закрывали в одной комнате. По словам представителя ведомства, фотоматериалы были переданы в полицию.