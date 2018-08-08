«Нетрадиционные источники»: сенатор от Крыма рассказал, как решат проблему с водой на полуострове

Москва, 8 августа. Крым хорошо обеспечен питьевой водой, однако проблема с водой для полива и производств остается актуальной на полуострове, заявил сенатор Совфеда от республики Сергей Цеков. Он рассказал, как поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева помогут разрешить ситуацию и снабдят регион «нетрадиционными» источниками воды.

Как пояснил Цеков, Крым сильно зависит от погоды и ее капризов. По его словам, этим летом на полуострове не было дождей, что скажется на количестве урожая: в 2018 году его будет меньше. Сенатор подчеркнул, что такую зависимость необходимо снижать.

«Главная проблема – вода для полива. Крестьяне пытаются решить ее самостоятельно – выкапывают пруды и делают запасы, но это дорогостоящие проекты, их в Крыму немного», — отметил он в комментарии для издания «Экономика сегодня».

Сенатор отметил, что после воссоединения РФ фермеры также смогли использовать опреснительные установки на скважинах. Также, по словам Цекова, в запасах воды остро нуждаются химические предприятия, расположенные на севере Крыма.

«Очень нужна вода на Севере Крыма химическим предприятиям – там расположены Содовый завод и предприятие «Титан», потребляющие серьезные объемы влаги для производства», — сказал политик, добавив, что до блокады со стороны Киева вода на заводы поступала по Северо-Крымскому каналу.

Разрешить проблему с водой на полуострове помогут поручения председателя российского правительства Дмитрия Медведева. Цеков напомнил, что по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя Медведев распорядился разработать программу по решению вопроса дефицита воды.

В состав рабочей группы войдут специалисты Минобороны, госкорпорации «Росатом», РАН, а также эксперты из заинтересованных регионов. Результаты работы будут представлены до 10 сентября 2018 года.

В настоящее время, как рассказал Цеков, решить вопрос нехватки воды в Крыму специалисты чаще всего предлагают с помощью опреснительных установок на скважинах. Также, по его словам, разрабатывается проект по сбору воды с горных рек Крыма, обсуждается, хотя и теряет популярность из-за дороговизны, возможность строительства водовода с Кубани, начинает внедряться технология капельного орошения.

«Вероятнее всего, все вышеперечисленные методы, за исключением, наверное, водовода, будут использоваться в комплексе. Потребуются вложения, но они с лихвой окупятся, когда полуостров будет полностью обеспечен влагой», — заключил Цеков.

Ранее сообщалось, что крымские власти проводят электронный тендер, чтобы найти подрядчика реконструкции тоннельного водовода в Ялте. Водовод позволит обеспечить водой весь южный берег Крыма.