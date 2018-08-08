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Общество
Около трех тысяч человек эвакуировали в испанской Валенсии из-за пожаров
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    Около трех тысяч человек эвакуировали в испанской Валенсии из-за пожаров

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    Около трех тысяч человек эвакуировали в испанской Валенсии из-за пожаров

    Мадрид, 8 августа. Около трех тысяч человек эвакуировали в испанской провинции Валенсия из-за лесных пожаров, сообщили в центре по координации чрезвычайных ситуаций.

    Уже в течение нескольких дней огнеборцы пытаются потушить пожар в муниципалитете Лученте. По информации центра по координации чрезвычайных ситуаций сообщества Валенсия, огонь уничтожил 600 гектаров леса, а также 20 домов, где проживают 2,5 тысячи человек. Кроме того, сгорели несколько домов в соседнем городе Гандия.

    Лесные пожары начались в Испании из-за установившейся в регионе жары. В тушении огня принимают участие порядка 600 пожарных, они используют авиатехнику и наземное оборудование.

    Автор: Дарья Смолина
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