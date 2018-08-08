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Украина
Украинский писатель призвал Тараса Григорьевича Пиночета для спасения страны из «болота»
Общество
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    Украинский писатель призвал Тараса Григорьевича Пиночета для спасения страны из «болота»

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    Украинский писатель призвал Тараса Григорьевича Пиночета для спасения страны из «болота»

    Киев, 8 августа. Украинскому государству во время военных действий против Донбасса нужны не выборы, а жесткий диктатор, который не даст погибнуть стране. Об этом заявил украинский писатель-сказочник и музыкант Александр Власюк.

    По его словам, военное время совершенно не подходит для проведения выборов в государстве, и лучше бы власти страны направили усилия на ликвидацию проблем в различных сферах. Украинский писатель призвал так называемый аналог чилийского диктатора Аугусто Пиночета для спасения страны из «болота».

    «Нужен некий Тарас Григорьевич Пиночет, который не дал бы Украине погибнуть в сегодняшнее бурное время», – передает слова писателя украинский журнал «Страна».

    Музыкант выразил свои опасения, что в следующем году, в который запланированы выборы, произойдет «расшатывание ситуации».

    Напомним, действующее руководство Украины пришло к власти в результате госпереворота в 2014 году и впоследствии развернуло военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик после того, как они заявили о своей независимости.

    Ранее львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что Украина в нынешнем виде представляет собой чистое зло. Страну, по его мнению, необходимо пересоздать по новым правилам, с новой конституцией и границами.

    Автор: Екатерина Кухарева
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