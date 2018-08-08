«Надо поставить ему памятник в России»: Прилепин и Пегов отреагировали на задержание Грэма Филлипса в Лондоне

Москва, 8 августа. Британский журналист Грэм Филлипс задержан у посольства Грузии в Лондоне. Это подтвердила посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили, заявившая об «оперативном задержании» журналиста силами дипломатической полиции. Задержание Филлипса вызвало негативную реакцию среди его российских коллег.

«Я считаю, что Грэму Филлипсу надо памятник в России поставить, — заявил Федеральному агентству новостей писатель Захар Прилепин. — Он удивительный обаятельный парень».

Свое отношение к задержанию коллеги, известного поддержкой действий России на международной арене, выразил и военный корреспондент, автор и руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов.

«Перформанс Грэма Филлипса, естественно, не вызвал восторга у британских властей, — уверен Пегов. — Грэм — настоящий «панк журналистики». Я с большим уважением отношусь к его работе».

В интервью ФАН Пегов выразил надежду на скорое освобождение Филлипса.

«Надеюсь, что Грэма в ближайшее время отпустят. Ведь Британия — это более-менее правовое государство, а никакого телесного вреда Филлипс никому не нанес и глобальных нарушений закона не совершил».

Напомним, что Грэм Филлипс был задержан 8 августа в Лондоне на антироссийской выставке, организованной посольством Грузии в Великобритании и посвященной десятой годовщине августовских событий 2008 года в Южной Осетии. Как заявляется, британский журналист скандировал антинатовские лозунги, обвинял грузинскую сторону во лжи и без разрешения снимал мероприятие.