Меню
Политика
«Надо поставить ему памятник в России»: Прилепин и Пегов отреагировали на задержание Грэма Филлипса в Лондоне
Общество
Кузнецова призвала оказать психологическую помощь сестрам Хачатурян
Следующая новость
Загрузка...

    «Надо поставить ему памятник в России»: Прилепин и Пегов отреагировали на задержание Грэма Филлипса в Лондоне

    442

    Грэму Филлипсу надо поставить памятник: в России отреагировали на задержание британского журналиста в Лондоне

    Москва, 8 августа. Британский журналист Грэм Филлипс задержан у посольства Грузии в Лондоне. Это подтвердила посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили, заявившая об «оперативном задержании» журналиста силами дипломатической полиции. Задержание Филлипса вызвало негативную реакцию среди его российских коллег.

    «Я считаю, что Грэму Филлипсу надо памятник в России поставить, — заявил Федеральному агентству новостей писатель Захар Прилепин. — Он удивительный обаятельный парень».

    Свое отношение к задержанию коллеги, известного поддержкой действий России на международной арене, выразил и военный корреспондент, автор и руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов.

    «Перформанс Грэма Филлипса, естественно, не вызвал восторга у британских властей, — уверен Пегов. — Грэм — настоящий «панк журналистики». Я с большим уважением отношусь к его работе». 

    В интервью ФАН Пегов выразил надежду на скорое освобождение Филлипса.

    «Надеюсь, что Грэма в ближайшее время отпустят. Ведь Британия — это более-менее правовое государство, а никакого телесного вреда Филлипс никому не нанес и глобальных нарушений закона не совершил».

    Напомним, что Грэм Филлипс был задержан 8 августа в Лондоне на антироссийской выставке, организованной посольством Грузии в Великобритании и посвященной десятой годовщине августовских событий 2008 года в Южной Осетии. Как заявляется, британский журналист скандировал антинатовские лозунги, обвинял грузинскую сторону во лжи и без разрешения снимал мероприятие.

    Автор: Маргарита Коровина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.