Докучаевск, 7 августа. Люди в Донбассе идут в армию по разным убеждениям, но всегда с одной целью — защитить рубежи родной земли. Любовь некоторых из них к Родине настолько сильна, что отправляются на ее защиту едва ли не всей семьей.

Военнослужащий НМ ДНР Дмитрий с позывным «Малой» в свои 19 лет оказался на линии фронта впервые всего каких-то две недели назад — предыдущие четыре года войны психологически не был готов взять оружие в руки, но со временем принял взвешенное решение. Что примечательно, пошел в армию вслед за отцом, который воюет уже с 2015 года.

«Сын сам захотел — говорит, папа, я с тобой. Я к такому его решению положительно отнесся — считаю, что подобную школу жизни нужно пройти. На гражданке ведь жизнь другая — у них там свое, студенческое, а здесь все по-другому», — рассказывает отец молодого бойца, военнослужащий НМ ДНР Сергей.

Когда Дмитрий еще не заступил на службу, он жил практически самостоятельно — отец навещал его во время увольнений. Так юноша стал ответственным и дисциплинированным. После этого вместе с отцом служил в одном экипаже БМП — Сергей был механиком-водителем, а Малой — оператором-наводчиком.

«Он меня защищает, а я его веду», — пожимает плечами Сергей.

При этом юный боец успевает заочно учиться на экономиста — в увольнениях ходит в университет, а когда противник ведет себя более-менее тихо, листает учебники прямо в окопе. Недавно Малой прошел первое боевое крещение — около недели назад противник отстреливал боекомплект по позициям бойцов и жилому массиву города. Спасли благоразумие и средства индивидуальной защиты.

«Конечно, я переживал как любой отец и командир, но Дима не растерялся. Хотя, конечно, для него сначала происходящее было шоком — раньше он видел все это только по телевизору, а вот тут сам на себе испытал. Перепугался немного, но в целом все хорошо», — рассказывает отец бойца.

По ту сторону фронта противник не из жалостливых — напротив позиций НМ ДНР стоит «Правый сектор»1 (запрещенная в РФ организация. — Прим. ФАН), славящийся своей кровожадной жестокостью. Малой на позициях вооруженных сил республики всего две недели, но уже успел ощутить ненависть врага на себе.

Но это не единственный случай, когда на защиту Родины встает семья — буквально в нескольких метрах от нашей съемочной группы оборону держат плечом к плечу юный Артур с позывным «Арчи» и его отец Владимир. По словам Артура, перед тем как бороться с врагами на линии фронта, пришлось некоторое время бороться с мамой.

«Я уже давно хотел в армию к отцу, но мама очень негативно реагировала на мои порывы — переживала и отговаривала. Но полгода назад я понял, что пора. Поговорил, успокоил ее и пошел к отцу служить вместе в одном взводе», — рассказывает боец НМ ДНР.

Его отец на войне уже два года, Артур в это время работал охранником на одном из государственных предприятий. Но его мать все же смирилась с уходом сына в армию — и теперь гордится своими мужчинами.

«Армия делает из мальчика мужчину, поэтому она только за», — улыбается Артур.

За полгода он познал не только азы военного дела, но и немного житейской мудрости — во взводе боец бойцу брат и все связаны крепкими узами дружбы и доверия. Это совершенно особенное чувство — такого не встретишь в гражданской жизни.

«Командир для меня — как часть семьи. На гражданке друзья, которых знаешь годами, не внушают такого чувства, как эти ребята здесь. С командирами на передовой, с которыми я познакомился всего полгода назад, есть какая-то уверенность в том, что тебя не бросят, — это дорогого стоит», — рассуждает Арчи.

На рубежах Донецкой и Луганской народных республик стоят целые семьи, сражающиеся плечом к плечу. Противнику будет тяжело противостоять подобной силе духа.

1 Организация запрещена на территории РФ.