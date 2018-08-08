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Украина
«Оно тебе мешает?»: одесситы ответили украинцу, призвавшему снести знаки города-героя со здания вокзала
Общество
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    «Оно тебе мешает?»: одесситы ответили украинцу, призвавшему снести знаки города-героя со здания вокзала

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    «Оно тебе мешает?»: одесситы ответили украинцу, призвавшему снести знаки города-героя со здания вокзала

    Одесса, 8 августа. Уроженец Кировоградской области Демьян Ганул обратил внимание, что на здании железнодорожного вокзала Одессы на Привокзальной площади находятся барельефы ордена Ленина и медали «Золотая звезда» — знаков города-героя. Пост украинец написал на своей странице в социальной сети Facebook.

    По словам Ганула, указанные знаки — советские символы, которые должны быть демонтированы.

    «Мало того, название украинского города написано на русском языке, а это как-никак железнодорожный вокзал Украины», — написал мужчина.

    При этом Ганул потребовал от руководства вокзала снести запрещенные на Украине символы, а также пригрозил Службой безопасности Украины и полицией.

    «Одесса — отдельная республика?» — задал вопрос житель Кировоградской области.

    Одесситы отреагировали на пост мужчины, отметив, что эти знаки ни городу, ни ее жителям нисколько не мешают.

    «Оно тебе мешает что ли?» — написал Александр Волотов.

    Пользователь Facebook Инна Клименко иронично отреагировала на угрозы Ганула и предложила «лучший вариант»: «Боже, какой кошмар! Срочно сжечь вокзал, а на его месте поставить памятник Бандеры».

    «Оно тебе мешает?»: одесситы ответили украинцу, призвавшему снести знаки города-героя со здания вокзала

    Одесситы порекомендовали недовольному украинцу найти работу, а не заниматься писаниной.

    «Оно тебе мешает?»: одесситы ответили украинцу, призвавшему снести знаки города-героя со здания вокзала

    Ранее житель Одессы рассказал, как великий город стал курортом для «украинской голытьбы».

    Автор: Дана Балан
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