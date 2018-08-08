Комитет Совфеда поддержал проект об освобождении тяжелобольных заключенных

Москва, 8 августа. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал правительственный законопроект о поправках в статью 175 Уголовно-исполнительного кодекса России, предусматривающих освобождение тяжелобольных заключенных.

Об этом рассказал председатель комитета Андрей Клишас. Ранее в Кабмине России одобрили законопроект, предполагающий, что правительство сможет определять порядок направления на медицинское освидетельствование осужденных, просящих об освобождении от наказания из-за болезни.

Если осужденный не может обратиться сам, ходатайство в суд может направить начальник учреждения или органа, исполняющего наказание.

Как пишет РИА Новости, изменения послужат «защите конституционно значимых ценностей»​​​. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении меры пресечения для тяжелобольных арестантов.