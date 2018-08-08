«Флот на Украине? Ржавые корабли?»: в России ответили на заявление Украины о паритете с Черноморским флотом РФ

Украина не достигнет военного паритета с Российской Федерацией на Черном и Азовском морях, но стране «необходим небольшой, но эффективный» флот, об этом говорится в заявлении командования украинских ВМС. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы понимаем, что не достигнем паритета с Черноморским флотом РФ», — говорится в заявлении, обнародованном в среду на официальной странице ведомства в Facebook.

В украинских ВМС отмечают, что «обстановка на Черном и Азовском морях имеет тенденцию к обострению», поэтому Украине «необходим небольшой, но эффективный флот». В ведомстве подчеркнули, что по этой причине Украина якобы строит сбалансированные ВМС, которые поспособствуют решению всех задач, возложенных на государство. Примерами такого флота для Киева являются ВМС Израиля, Швеции и Норвегии.

«Заморская колония»

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что если страна говорит о возможности паритета на море с какой-либо державой, то это подразумевает в первую очередь наличие флота.

«А есть ли флот на Украине? Ржавые корабли из Одессы? Или те, которые они не хотят забирать из Крыма? Украинские военные уже давно признали невозможность существования украинского военно-морского флота в полном виде. Его планируют заменить на быстрые катера! Очень интересный подход. Функционал, соответственно, будет только патрульный, военные действия вести они не смогут.

Смогут ли противостоять нашему флоту? Нет, конечно. Единственное, что смогут нанести вред посредством задержания наших рыболовных и торговых судов в Азовском море, прецеденты чего имеют место. Но это не флот. И Киеву пора признать, что Украина утратила статус «морской державы». Да, остается небольшой выход к Азовскому и Черному морям, но полноценно защитить свои берега Украина при таком военно-техническом состоянии не способна», — пояснил Антон Бредихин.

По мнению эксперта, Украина рассчитывает на привлечение флотов стран НАТО, не зря в качестве примера украинские военные приводят в том числе и европейские страны. Но в таком случае надо прямо говорить, что в связи с переходом Украины в статус «заморской колонии» США функции по охране ее побережья переходят к американским военным силам и силам стран — сателлитов США.