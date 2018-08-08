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Общество
Коллега назвал скончавшегося журналиста Лещинского человеком-легендой
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    Коллега назвал скончавшегося журналиста Лещинского человеком-легендой

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    Коллега назвал скончавшегося журналиста Лещинского человеком-легендой

    Москва, 8 августа. Советский и российский тележурналист Михаил Лещинский ушел из жизни на 74-м году жизни. Коллега политического обозревателя, заместитель председателя комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ Александр Лаврентьев назвал Лещинского человеком-легендой, отметив, что его смерть стала огромной потерею для журналистского сообщества.

    Лаврентьев напомнил, что Лещинский много лет отработал в Афганистане и был очень интересным человеком.

    «Человек-легенда. Для нашего сообщества это огромная потеря. Он был работяга, настоящий журналист, работник, видел все своими глазами. Его уход — для меня большое несчастье», — цитирует iReactor Лаврентьева.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Лещинский скончался ночью в среду, 8 августа. В союзе журналистов выразили соболезнования родственникам и близким Лещинского.

    Автор: Дарья Смолина
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