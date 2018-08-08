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В суде на Западной Украине закончились судьи
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    В суде на Западной Украине закончились судьи

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    В суде на Западной Украине закончились судьи

    Киев, 8 августа. Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области не может рассматривать дела из-за того, что в суде закончились судьи. 

    В Яремчанском городском суде объявили об окончании полномочий на посту судьи Андрея Иванова. В связи с этим суд оказался в непростом положении: в его штате предусмотрено трое судей, но ни одна из этих вакансий не закрыта. Таким образом, в городском суде не осталось ни одного судьи.

    Как передает «Судебная власть Украины», регистрация исков, материалов и ходатайств полиции, обвинительных актов будет продолжена, однако «распределение и передача дел и материалов на рассмотрение суда невозможны в связи с отсутствием судей».

    Все гражданские дела, которые требуют рассмотрения, будут храниться в канцелярии до назначения судей. Уголовные дела, ходатайства следственных органов, дела об административных правонарушениях и другие материалы будут через Апелляционный суд Ивано-Франковской области направляться в другие суды региона, которые не испытывают проблем с наличием судей.

    Ранее в Германии подсчитали ущерб от коррупции на Украине. В материале немецкой газеты Suddeutsche Zeitung подчеркивается, что махинации при оформлении товаров на таможне наносят бюджету украинского государства ущерб в 4,8 миллиарда долларов ежегодно.

    Автор: Катерина Иванова
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