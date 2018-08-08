Конституционную комиссию Сирии могут сформировать до конца сентября

Москва, 8 августа. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен сформировать конституционную комиссию к концу сентября текущего года, сообщил лидер Московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

По его словам, новых консультаций сирийской оппозиции в Женеве в ближайшее время не предвидится.

«В Женеве ничего не будет, пока не будет конституционной комиссии», — заключил Джамиль.

Напомним, решение о создании конституционной комиссии было принято во время первого конгресса национального диалога Сирии, который состоялся в январе в Сочи. Предполагается, что новый орган, куда войдут как представители сирийского правительства, так и делегаты от сирийской оппозиции, путем переговоров и компромиссов сформируют новую конституцию республики.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поможет сформировать делегацию от гражданского общества Сирии, которая будет работать в конституционной комиссии по Сирийской Арабской Республике (САР).