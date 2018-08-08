Меню
Новости Сирии
Конституционную комиссию Сирии могут сформировать до конца сентября
Украина
На Украине нашли мертвым лидера отряда, восстанавливающего советские памятники
Следующая новость
Загрузка...

    Конституционную комиссию Сирии могут сформировать до конца сентября

    246

    Конституционную комиссию Сирии могут сформировать до конца сентября

    Москва, 8 августа. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен сформировать конституционную комиссию к концу сентября текущего года, сообщил лидер Московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

    По его словам, новых консультаций сирийской оппозиции в Женеве в ближайшее время не предвидится.

    «В Женеве ничего не будет, пока не будет конституционной комиссии», — заключил Джамиль.

    Напомним, решение о создании конституционной комиссии было принято во время первого конгресса национального диалога Сирии, который состоялся в январе в Сочи. Предполагается, что новый орган, куда войдут как представители сирийского правительства, так и делегаты от сирийской оппозиции, путем переговоров и компромиссов сформируют новую конституцию республики.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поможет сформировать делегацию от гражданского общества Сирии, которая будет работать в конституционной комиссии по Сирийской Арабской Республике (САР).

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.